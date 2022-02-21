Резников: Киев не преуменьшает угрозу «российского вторжения»

Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовы к любым сценариям. Киев не преуменьшает угрозу «российского вторжения», приводит ТАСС слова министра обороны Украины Алексея Резникова. По его мнению, настало время включать режим санкций против РФ. Резников также отметил, что Украина в очередной раз обратилась ко всем международным партнёрам с просьбой пополнить резервы страны средствами обороны.

Мы активно работаем над тем, чтобы пополнить резервы летального и оборонительного вооружения, — сказал он.

Резников также выразил мнение, что политико-дипломатический путь решения ситуации вокруг Украины не исчерпан.

Ранее украинский министр обороны рассказал, что пока ни в одном приграничном городе нет ударной группировки российских войск. Он считает, что говорить о «вторжении» России на Украину в ближайшие день-два неуместно.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. В частности, Bloomberg сообщил, что оно произойдёт 15 февраля.

Президент США Джо Байден заявил о планируемом «вторжении» РФ на Украину 16 февраля. На следующий день американская газета Politico сообщила, что «российское вторжение» на территорию Украины может начаться после 20 февраля.