https://static.news.ru/photo/4a6cf044-1e0f-11ea-a675-fa163e074e61_660.jpg Михаил Саакашвили Фото: Vladimir Valishvili/Russian Look/GlobalLookPress

Правительство Грузии продало на аукционе резиденцию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили за 7,5 млн лари (около $2,7 млн). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра экономики и устойчивого развития Натию Турнаву.

Среди проданных объектов в рамках проекта «100 инвестиционных предложений для бизнеса» оказалась и президентская резиденция, расположенная в Местии, которая сегодня на аукционе была продана за 7,5 млн лари, что на 308% больше по сравнению с начальной ценой, — процитировали Натию Турнаву в ТАСС.

Резиденция была построена в 2011 году. Она была продана частной компании «Аигвинис сахли». Отмечается, что резиденцию превратят в гостиницу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал своё решение покинуть Грузию ошибкой.