Правительство Грузии продало на аукционе резиденцию экс-президента Грузии Михаила Саакашвили за 7,5 млн лари (около $2,7 млн). Об этом
Среди проданных объектов в рамках проекта «100 инвестиционных предложений для бизнеса» оказалась и президентская резиденция, расположенная в Местии, которая сегодня на аукционе была продана за 7,5 млн лари, что на 308% больше по сравнению с начальной ценой, — процитировали Натию Турнаву в ТАСС.
Резиденция была построена в 2011 году. Она была продана частной компании «Аигвинис сахли». Отмечается, что резиденцию превратят в гостиницу.
Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал своё решение покинуть Грузию ошибкой.
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