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Допрос уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой в Генпрокуратуре Украины длился более семи часов. Она проходит свидетелем по делу, в котором замешан Окружной административный суд Киева.

Омбудсмен прибыла на допрос около 09:45 по местному времени, процедура закончилась в 17:00. Следователи предупредили нас о невозможности распространения информации, — заявил адвокат Денисовой Андрей Тарасов украинскому изданию «Громадское». Как...