Режиссёр Сенцов извинился за матерный пост сестры про Украину

Двоюродная сестра режиссёра Олега Сенцова Наталья Каплан в резкой форме сообщила, что разочаровалась в Украине, куда она эмигрировала несколько лет назад, но всё-таки сообщила о возвращении домой. Сенцов извинился за её слова в своём Facebook.

Каплан написала, что Украина худшая страна для эмиграции. «Не приезжайте сюда. Пять лет ада». Женщина добавила, что здесь её посылали пять лет. Сестра режиссёра «буквально умирает» на Украине и собирается вернуться в Россию, где ей было нелегко, но она «хотя бы жила».

Мне обидно, что моей двоюродной сестре Наташе сейчас так плохо и на фоне обострения депрессии у неё появились эмоциональные посты. Я прошу прощения за её резкие слова в сторону Украины. Это очень горько, — написал Сенцов.

Он поблагодарил кузину за многолетнюю поддержку и попросил всех с пониманием отнестись «к тяжёлому психологическому состоянию, в котором она находится уже длительное время».

Сенцов, снявший за свою карьеру всего один фильм, был приговорён в августе 2015 года в России к 20-летнему тюремному сроку за подготовку терактов в Крыму. Он отбывал наказание в колонии № 8 города Лабытнанги. 7 сентября 2019 года режиссёр был передан Украине в рамках обмена заключёнными между двумя странами.

После возвращения на родину Сенцов рассказал журналистам о пытках в российской тюрьме, которые якобы проводили сотрудники ФСБ. Также режиссёр пообещал, что вернётся в Крым «только на танках». Он подчеркнул, что пока такой возможности нет.