Режиссер Кара назвал Зеленского аватаром Запада Юрий Кара назвал Зеленского марионеткой в руках Запада

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский — не более, чем аватар, от него никоим образом не зависит внешняя политика Украины и ход СВО, заявил NEWS.ru уроженец Донецка режиссер Юрий Кара. Он также отметил, что специальная военная операция — кормушка для Джо Байдена и Демократической партии США, и добавил, что у него нет видения, как, когда и чем закончится специальная военная операция на Украине.

А причем тут Зеленский? Что он может сделать? Зеленский просто аватар. Это война США, деньги якобы перечисляют на Украину, на самом деле их расходует Байден и его товарищи, они идут в кассу Демократической партии. Зеленскому платят кое-что, после окончания СВО у него все заберут. Помойкой стало правительство Украины, которому якобы перечисляют деньги, а на самом деле задействуют в коррупционных схемах, — сказал Кара.

Ранее режиссер заявил, что за удар ВСУ по рынку в Донецке и гибель мирных жителей Россия должна нанести удар по Франции, которая занимается поставками дальнобойного оружия Украине. Кинематографист добавил, что для России настало время отвечать настоящим зачинщикам военного конфликта.