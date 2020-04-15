Меры социального дистанцирования могут применяться вплоть до 2022 года в связи с тем, что коронавирус нового типа, скорее всего, останется с человечеством надолго. К соответствующему выводу пришли исследователи Школы общественного здравоохранения им. Чана при Гарвардском университете, которые попытались смоделировать развитие ситуации с пандемией на ближайшие пять лет. Тем не менее длительное сохранение ограничений влечёт за собой не только тяжёлые экономические последствия, но и проблему того, что несоблюдение прав и свобод граждан постепенно становится нормой.

Группа эпидемиологов из Гарварда оценила то, что известно о COVID-19 и других коронавирусах, чтобы предсказать возможные сценарии развития глобального кризиса в сфере здравоохранения. Её выводы опубликованы в журнале Science. По мнению исследователей, меры по социальному дистанцированию, такие как закрытие школ, запреты на публичные собрания и требование находиться дома, могут остаться в силе, по крайней мере, на следующие несколько лет.

При отсутствии других вмешательств ключевым показателем успеха социального дистанцирования является то, превышен ли потенциал критической помощи, — говорится в статье.

Исследователи заявили, что крайне важно выяснить, можно ли побороть COVID-19 после этой первоначальной волны пандемии, как, например, было со вспышкой атипичной пневмонии в 2003 году. Если нет, то эпидемиологи уверены, что новый коронавирус приобретёт сезонный характер подобно другим, более распространённым коронавирусам.

Даже в случае очевидной элиминации коронавирусная терапия должна быть сохранена, потому что возрождение инфекции может произойти уже в 2024 году, — говорится в статье учёных.

Исследователи пишут, что ряд инициатив в сфере общественного здравоохранения может улучшить перспективы. Например, дополнительная диагностика и тщательное отслеживание контактов, расширение возможностей интенсивной терапии в больницах, точное тестирование на антитела и, конечно, возможное появление вакцины против вируса.

Мы не занимаем позицию в вопросе целесообразности сценариев, — говорят исследователи. — Но мы отмечаем потенциально катастрофическое бремя для системы здравоохранения.

Интересно, что некоторые мировые лидеры опираются на другие, более позитивные прогнозы по поводу необходимости строгих мер. Например, президент США Дональд Трамп ссылается на результат моделирования учёных Вашингтонского университета, согласно которому вспышка в Штатах уменьшится в масштабах уже к концу мая.

Отчасти именно поэтому накануне спикер палаты представителей Нэнси Пелоси призвала американцев игнорировать заявления Трампа во время пандемии и вместо этого полагаться на мнение академического сообщества. В своём обращении она заявила о необходимости «настаивать на правде». Президент, по её оценке, потерпел неудачу в своих ответных мерах на распространение COVID-19.

Konstantin Kokoshkin /Global Look Press

Правда, как заявила Пелоси, заключается в том, что в январе этого года Дональд Трамп был предупреждён о рисках пандемии, но проигнорировал это и принял недостаточные меры, что стало причиной ненужных смертей и катастрофы. Глава государства — «слабый человек», который перекладывает свою вину на других, подчеркнула спикер.

Исследование гарвардских учёных было нацелено не на поддержку политики строгих ограничений, а на стимуляцию принципиально новых мер, которые помогли бы разобраться с пандемией. Но следует признать, что коронакризис стал слишком хорошим поводом для властей по всему миру ужесточить контроль над своими гражданами.

В ряде стран полномочия отслеживать источники заражения фактически были делегированы разведсообществу, которое в некоторых случаях искало способы доказать свою необходимость перед угрозой оптимизации бюджета. В связи с этим можно ожидать, что ограничения будут применяться ещё длительное время. Модель развития событий, представленная эпидемиологами из Гарварда, создаёт почву для пролонгации строгих мер на несколько лет. Негативные последствия подобной ситуации сложно переоценить.