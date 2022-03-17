Reuters: Зеленский призвал Шольца снести стену между миром и раздором в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский призвал канцлера Германии Олафа Шольца снести стену между миром и раздором в Европе. В своём обращении он сослался на исторический факт падения Берлинской стены, произошедший в 1989 году, пишет Reuters.

Вот что я вам говорю, дорогой канцлер Шольц: разрушьте эту стену, — процитировали Зеленского в издании.

Ранее стало известно, что представители стран — членов Евросоюза открыли длительную процедуру рассмотрения заявок, посланных Украиной, Грузией и Молдавией, на вступление в ЕС. Теперь Европейская комиссия должна опубликовать свою точку зрения, и 27 стран следом решат, одобряют ли они Киеву, Тбилиси и Кишинёву оформление статуса кандидатов на вступление.

Напомним, что премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович прокомментировал просьбу Киева принять в членство Украину по ускоренной схеме. Политик отметил, что в ЕС нельзя вступить за ночь. Об этом хорватский премьер заявил, отвечая на вопросы журналистов на полях неформального саммита ЕС в Версале.