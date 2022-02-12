Reuters: Запад начал обсуждать ограничение доступа РФ к SWIFT

Западные страны обсуждают санкции, которые бы ограничили доступ России к международной межбанковской системе SWIFT, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации президента Франции Эмманюэля Макрона. При этом, источник отмечает, что необходимо проявлять осторожность, чтобы не увеличивать разрыв между Россией и Европой.

Страны Запада вновь вернулись к обсуждению возможного отключения России от SWIFT в качестве санкционной меры в случае агрессии против Украины.

Ранее сообщалось, что США и Европа приняли решение не отключать Россию от SWIFT в случае гипотетической войны с Украиной. Сейчас Вашингтон и Брюссель уже завершают работу над пакетом антироссийских санкций. Они включают меры против крупных банков, экспорта компонентов для производства в сфере обороны и технологий и ограничения против «конкретных российских олигархов».

Ранее аналитики Institute of International Finance (IIF) провели исследование, которое показало, что Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) закроет потребности россиян на случай, если Запад введёт жёсткие санкции против РФ и отключит её от международной платёжной системы SWIFT. По мнению специалистов, СПФС способна полноценно отработать весь внутренний трафик финансов России.

Ранее в рейтинговых агентствах S&P и Fitch заявили, что российской экономике грозит серьёзный ущерб, даже если и не произойдёт полномасштабного «вторжения» на Украину. Крайне негативно на ситуации в стране скажутся вероятные последствия роста напряжённости между Москвой и Западом.