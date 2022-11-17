Reuters: в продленную зерновую сделку не вошел экспорт российского аммиака

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Экспорт российского аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса еще не согласован в рамках возобновления зерновой сделки, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями. По данным агентства, переговоры по этому вопросу продолжаются.

«Тольяттиазот» остановил транзит российского аммиака через украинскую территорию 24 февраля с начала спецоперации России на Украине.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что инициатива по поставкам зерна и удобрений через Черное море продлена еще на 120 дней. Он отметил, что решение было принято утром 17 ноября. Гарантами сделки выступили Турция и ООН. Официальный срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что приветствует согласие всех сторон по продлению продуктовой сделки. Он отметил, что Организация Объединенных Наций полностью привержена устранению остающихся препятствий на пути экспорта продовольствия и удобрений из России. По мнению Гуттериша, зерновая сделка показывает важность осторожной дипломатии в поиске многосторонних решений.

До этого замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что аммиакопровод Тольятти — Одесса исправен и может быть перезапущен. По его словам, основания для поставок по нему прописаны в зерновой сделке, однако при этом транзит нельзя обставлять предварительными условиями.

Зерновую сделку 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов.