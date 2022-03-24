18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Reuters: в новой стратегии Пентагона Россию назовут «острой угрозой»

07:13, 25 марта 2022
Reuters: в новой стратегии Пентагона Россию назовут «острой угрозой» Фото: cayayofm/flickr.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Россия в новой стратегии Министерства обороны США будет названа как острая, однако недолгосрочная угроза. Такая характеристика связана со спецоперацией Москвы на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Агентство отмечает, что высокопоставленный собеседник из Пентагона не считает Россию системной проблемой на долгий срок, поскольку она станет слабее после событий в Украине. Причём это касается и её военного, и политического потенциала.

В Пентагоне ранее говорили, что США не заметили в российских ядерных силах тех изменений, которые бы потребовали встречных мер, о чём говорят результаты отслеживания действий России.

Ранее стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин заявил: США способны защититься от ядерных угроз. Несмотря на это, по его словам, никто не хочет увидеть, как используют ядерное оружие. Он добавил, что любая риторика о ядерном оружии не помогает снизить градус напряжённости.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео