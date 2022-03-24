Reuters: в новой стратегии Пентагона Россию назовут «острой угрозой»

Россия в новой стратегии Министерства обороны США будет названа как острая, однако недолгосрочная угроза. Такая характеристика связана со спецоперацией Москвы на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Агентство отмечает , что высокопоставленный собеседник из Пентагона не считает Россию системной проблемой на долгий срок, поскольку она станет слабее после событий в Украине. Причём это касается и её военного, и политического потенциала.

В Пентагоне ранее говорили, что США не заметили в российских ядерных силах тех изменений, которые бы потребовали встречных мер, о чём говорят результаты отслеживания действий России.

Ранее стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин заявил: США способны защититься от ядерных угроз. Несмотря на это, по его словам, никто не хочет увидеть, как используют ядерное оружие. Он добавил, что любая риторика о ядерном оружии не помогает снизить градус напряжённости.