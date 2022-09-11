Reuters: в Харькове произошло масштабное отключение электроэнергии

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11 сентября в Харькове произошло масштабное отключение электроэнергии, сообщает корреспондент Reuters. Отмечается, что причина и степень отключения пока неизвестны.

Центр Харькова, второго города Украины, погрузился в темноту в воскресенье вечером из-за отключения электричества. Причина и степень отключения электроэнергии в северо-восточном городе не были сразу ясны. Также были неподтвержденные сообщения в социальных сетях об отключениях электроэнергии в других местах и ​​регионах, — говорится в сообщении.

11 сентября член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об остановке последнего рабочего энергоблока на Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ. Он пояснил, что постоянно меняющийся режим работы реакторов и турбин может привести к аварии. В настоящее время ЗАЭС не вырабатывает электроэнергию. В Минобороны России отметили, что с 1 по 11 сентября ЗАЭС и Энергодар обстреляли 26 раз. Из-за обстрелов город, а также близлежащие территории Украины оставались без электричества. ЗАЭС обеспечивала электроэнергией также подконтрольную Киеву территорию.