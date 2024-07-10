Стало известно, зачем НАТО хочет поддерживать связи с Россией Reuters: НАТО хочет сохранить каналы связи с Россией во избежание конфликтов

Фото: w80/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Страны — участницы НАТО искренне хотят поддерживать связь с Россией, пишет агентство Reuters со ссылкой на черновик коммюнике саммита. По информации портала, таким образом Альянс рассчитывает уменьшить риски конфликта с Россией.

Участники саммита НАТО хотят объявить о своем намерении сохранять открытыми военные каналы связи с Москвой для предотвращения эскалации конфликта на Украине и уменьшения рисков, — говорится в сообщении.

Саммит НАТО по Украине проходит с 9 по 11 июля в Вашингтоне. Известно, что в повестку мероприятия входят три большие темы. Среди них усиление роли НАТО в координации финансовой поддержки Украины, укрепление обороны между странами-участницами и меры по сдерживанию России, а также расширение партнерства со странами Азии.

Ранее лидеры США, Нидерландов и Дании сделали заявление, в котором сообщили, что западные страны намерены предоставить целые эскадрильи истребителей F-16 Украине. Авторы заявления отметили приверженность наращиванию военно-воздушного потенциала Украины. В документе указано, что уже этим летом украинские пилоты начнут летать на F-16, процесс передачи истребителей начался.