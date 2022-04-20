Reuters: Украина постарается перераспределить газ с «Северного потока — 1»

Власти Украины лоббируют среди союзников в ЕС сокращение поставок российского газа по газопроводу «Северный поток — 1». В Киеве предлагают заместить их поставками через свою ГТС, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Агентство отмечает , что в «Операторе ГТС Украины» не скрывают своих намерений, что подтвердила директор по международным связям компании Ольга Белькова.

Россия должна зависеть от того, будем ли мы [Украина] транспортировать газ из России в Европу. Это то, что мы можем использовать в наших переговорах с ними, и Европа в этом может помочь, — подчеркнула она.

По мнению агентства, Украина преследует две цели. С одной стороны, она надеется усилить переговорную позицию в контактах с Россией. С другой стороны, увеличившийся транзит газа через Украину позволит ей собирать больше средств, которые можно будет отправить «на оборону».

Ранее стало известно, что Украине придётся продолжать качать газ по своей газотранспортной системе в первую очередь потому, что у неё нет рычагов, чтобы отказаться от этого процесса. Об этом заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его мнению, сейчас никто не может дать гарантий отсутствия попыток терактов на объектах ГТС Украины.