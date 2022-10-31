ООН: первому судну разрешили движение после инспекций по зерновой сделке

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Группы инспекторов из Турции и ООН возобновили проверки судов в рамках реализации зерновой сделки после решения РФ приостановить участие в реализации договора, сообщает Reuters со ссылкой на представителя организации. По данным агентства, российская сторона была в курсе планов ООН проверить 40 отбывающих судов 31 октября.

Все участники координируют свои действия со своими соответствующими военными и другими соответствующими властями для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов, — цитирует Reuters заявление сотрудника ООН.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ, первое судно уже получило разрешение на продолжение движения после возобновления инспекций по зерновому соглашению.

Ранее стало известно, что Украина, Турция и ООН согласовали план движения еще двух судов в Черном море в рамках «зерновой инициативы». Общее количество судов, которые должны войти и выйти из украинских портов 31 октября, достигло 16.

До этого Россия официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в зерновой сделке. Обращение направил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя. По его словам, на фоне атаки ВСУ на Севастополь Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов.