Reuters: страны G7 договорились зафиксировать цену на российскую нефть Reuters: страны G7 и Австралия договорились,что установят фиксированную цену на нефть из России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Страны «Большой семерки» и Австралия договорились, что установят фиксированную цену на российскую нефть. Ценовой потолок будут постоянно оценивать, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Коалиция (G7 и Австралии) договорилась о фиксированном ценовом потолке, который будет регулярно оцениваться, — подчеркнул собеседник агентства.

Западная коалиция решила отказаться от плавающего уровня цены на российскую нефть. При этом источники агентства рассказали, что уровень цены на нефть будет согласовываться до конца ноября.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что США вместе со своими союзниками не планируют устанавливать потолок цен на российскую нефть до выборов в Конгресс 8 ноября. Отсутствие окончательных условий по данному вопросу связано, в том числе, с ожиданиями волатильности на нефтяном рынке 5 декабря, когда вступят в силу западные ограничения на покупку российской нефти.