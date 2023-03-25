США ведут «подводную войну» с Китаем из-за оптоволокна Reuters: США ведут «подводную войну» с Китаем из-за оптоволокна

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Власти США ведут «подводную войну» с КНР, лишая китайские компании контрактов на прокладку оптоволоконных кабелей, сообщает Reuters. По данным агентства, Вашингтон оказал давление на заказчиков прокладки кабеля SeaMeWe-6 для передачи данных из Азии в Европу.

Изначально проект должна была реализовать китайская компания HTM Tech, принадлежащая Huawei, которая предложила за свои услуги около $500 млн, но в итоге контракт достался американской SubCom LLC, которая заключила сделку за $600 млн.

Китайская HMN Tech была близка к заключению контракта на прокладку кабеля еще в 2020 году, но сделка сорвалась из-за давления США на заказчиков проекта, в консорциум которых наряду с компаниями China Telecom, China Mobile и China Unicom также входят Microsoft, Orange и Singapore Telecommunications Limited.

По данным источников Reuters, США опасались, что к проекту подключатся спецслужбы Китая. Впоследствии контракт на прокладку кабеля достался американской компании SubCom LLC.

Ранее в проекте новой стратегии национальной кибербезопасности США Китай был назван самой масштабной угрозой в цифровом пространстве. В Белом доме высказали опасения, что Пекин хочет распространить свое видение «цифрового авторитаризма» на глобальную сеть и претендует на роль передового стратегического конкурента Соединенных Штатов.