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Мир

Reuters: США дополнительно выделят $800 млн военной помощи Украине

15:59, 21 апреля 2022
Reuters: США дополнительно выделят $800 млн военной помощи Украине Президент США Джо Байден Фото: Tasos Katopodis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Американский президент Джо Байден объявит в скором времени о выделении дополнительной военной помощи Украине в размере $800 млн, передаёт Reuters со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника в Белом доме. Отмечается, что 21 апреля в 16:45 мск у американского лидера запланировано выступление с речью, касающейся ситуации на Украине.

Президент США Джо Байден намерен объявить в четверг о выделении военной помощи Украине ещё на $800 млн, — говорится в сообщении.

13 апреля США объявили об очередном пакете военной помощи на $800 млн, согласно которому Киев получит десятки гаубиц, тысячи артиллерийских снарядов, сотни бронетранспортёров, вертолёты Ми-17 российского производства, из которых, по словам Захаровой, «будут обстреливаться территории ЛНР и ДНР, а может, и территории России».

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что боевые вертолёты США, которые были поставлены на Украину, могут использоваться для нанесения ударов по территории России. Дипломат добавила, что страны НАТО намеренно затягивают активную фазу спецоперации, которую Россия развернула на территории Украины. По её словам, члены Альянса обеспечивают Киев всем необходимым, в том числе оружием, военной техникой и боеприпасами.

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