Reuters сообщило об отправке Пентагоном трёх тысяч военных в Польшу

Агентство Reuters сообщило об отправке на следующей неделе в Польшу дополнительных трёх тысяч военных. Это будет сделано, чтобы помочь успокоить союзников по НАТО после учений России в Белоруссии и на Чёрном море, сообщает агентство со ссылкой на четырёх американских чиновников.

Спутниковые снимки, опубликованные частной компаний в США, показали новое развёртывание российских военных в нескольких местах вблизи Украины, отмечает агентство. Анонимные источники сообщили, что развёртывание войск будет осуществляться из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, которая базируется в Форт-Брэгге, штат Каролина, а не из ВС США.

Ожидается, что военные прибудут в Польшу уже на следующей неделе.

Один из источников агентства охарактеризовал это как «значительное развёртывание». Другой чиновник сообщил, что приказ по развёртыванию войск в Европе был подписан главой Пентагона Ллойдом Остином по указанию президента Джо Байдена. Отправка военных будет дополнением к уже находящимся в боевой готовности 8,5 тысячи военнослужащих в Восточное Европе и почти трём тысячам американских военных, об отправке которых в Польшу и Румынию администрация США заявляла ранее.

В четверг, 10 февраля, американский президент Джо Байден встретился со своими советниками по национальной безопасности, чтобы обсудить продолжающееся наращивание военной мощи России вокруг Украины. По имеющимся у США данным, Россия уже сосредоточила более 100 тысяч военнослужащих вблизи Украины, а на этой неделе начала совместные учения в Белоруссии и военно-морские — в Чёрном море.

Ранее Джо Байден не стал отвечать на вопрос журналиста об отправке дополнительных американских войск в Европу в случае сохранения напряжённости вокруг Украины. По его мнению, подобные высказывания являются спекуляцией.