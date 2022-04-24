Reuters сообщило о скором возвращении на Украину дипломатов США

Дипломаты США готовятся к возвращению на Украину, которое может состояться в ближайшую неделю. Об этом говорилось на встрече в Киеве президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепа.
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Кроме того, 25 апреля президент США Джо Байден должен официально выдвинуть Бриджит Бринк на пост посла Вашингтона в Киеве.
Ранее стало известно, что вечером 24 апреля Энтони Блинкен и глава американского Минобороны Ллойд Остин приехали в Киев. Там они встретились с Владимиром Зеленским, чтобы провести переговоры.