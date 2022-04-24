Reuters сообщило о скором возвращении на Украину дипломатов США

Фото: IMAGO/Irmantas Gelunas/Global Look Press

Командир добровольческого батальона «Пятнашка» из ДНР Ахра Авидзба заявил, что вооружённые силы Украины (ВСУ) начали экономить боеприпасы. У них проявляется «снарядный голод», отметил он в беседе с РИА Новости.

Где-то мы их двигаем, где-то они пытаются [артиллерией] нас подавлять, но малоуспешно, видать, что наши ВКС не зря существуют. Есть склады, очень много подразбили, и пополняться, видать, неоткуда, — предположил...