Reuters: самолёты РФ нанесли первый в этом году авиаудар по Сирии

https://static.news.ru/photo/5289e21c-8a62-11eb-8377-96000091f725_660.jpg Фото: mil.ru

Российские самолёты нанесли авиаудар по районам вблизи густонаселённых городов и лагерей на северо-западе Сирии, удерживаемых повстанцами, вблизи турецкой границы. Об этом сообщили агентству Reuters источники в сирийской оппозиции, подчеркнув, что это был первый удар со стороны ВВС РФ в этом году.

Военные самолёты нанесли удар по цели вблизи пограничного перехода и окраин города Сармда в провинции Идлиб, а ракета класса «земля — земля» попала в деревню Ках неподалёку от турецкой границы, — сообщили Reuters очевидцы и осведомлённые источники из повстанцев.

Сообщений о жертвах пока не поступало.

Как писал NEWS.ru, Вооружённые силы Сирийской Арабской Республики нанесли артиллерийский удар по госпиталю в провинции Идлиб. Об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции. В результате ударов артиллерии по населённому пункту Эль-Атариб в Идлибе были убиты пять мирных жителей, включая ребёнка. Ранения получили ещё 10 человек.

Ранее в городе Эль-Баб северного пригорода Алеппо прогремел мощный взрыв. Ранее в этом же городе взорвался заминированный автомобиль, спровоцировав сильный пожар. В результате этого происшествия были ранены несколько человек.