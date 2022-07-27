Reuters: Россия сообщила NASA о планах оставаться на МКС до 2028 года

Фото: World History Archive/Global Look Press

Агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника пишет, что Россия сообщила NASA о намерении оставаться на МКС примерно до 2028 года. Это на четыре года больше, чем было указано в официальном заявлении Роскосмоса, сообщает издание.

Накануне новый глава Роскосмоса Юрий Борисов доложил президенту России Владимиру Путину, что госкорпорация планирует уйти с МКС уже после 2024 года. Это решение прокомментировал китайской газете Global Times эксперт в военной сфере и телекомментатор Сун Чжунпин. По его мнению, это «ответный удар» по США за санкции против России. Эксперт считает, что США могли бы поддерживать работу МКС и без России, но это обернётся для них «более высокими затратами».

Новые инвестиции требуются в исследования и разработки для замены российских технологий, что можно рассматривать как ответный удар России по американским санкциям, отметил китайский эксперт.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне сожалеют в связи с планами России выйти из проекта Международной космической станции. Объявление о выходе из проекта уже в 2024 году стало для США неожиданным.