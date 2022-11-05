Reuters: Россия просит снять санкции с банка из-за зерна Reuters: Россия попросила для экспорта зерна отменить санкции в отношении Россельхозбанка

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Россия обратилась с странам Запада с предложением отменить санкции против Россельхозбанка. Это позволит восстановить связи с банками-корреспондентами для обработки платежей за экспорт зерна, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Агентство уточнило, что до введения санкций, платежи за зерно и другие продукты питания из России обрабатывали девять международных банков и дочерние компании российских банков в Швейцарии.

Собеседник агентства рассказал, что вопрос о платежах через Россельхозбанк Москва обсуждала с Евросоюзом и другими сторонами. Источник Reuters в дипломатических кругах, знакомый с переговорами по зерновой сделке, уточнил, что Россельхозбанк обсуждался во время беседы о возобновлении соглашения. В Госдепартаменте неназванный чиновник уверил, что Вашингтон предпринял меры, чтобы убедить бизнес в отсутствии санкций на продовольственные товары.

Мы хотим видеть как российское, так и украинское зерно на мировых рынках, — сказал представитель Госдепа.

В России санкции называют нелегитимными и требуют их отмены.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о поставке зерна в беднейшие страны на безвозмездной основе. Он подчеркнул, что более тщательно эта тема будет обсуждаться на саммите G20, который состоится 15–16 ноября на острове Бали.