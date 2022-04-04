Reuters: постпред США вознамерилась исключить Россию из Совета ООН

Американские власти запланировали внести предложение об исключении России из Совета ООН по правам человека на Генассамблее, заявила постоянный представитель Соединённых Штатов Линда Томас-Гринфилд. Она назвала участие России в данном совете «фарсом» и призвала Вашингтон отдать голос за исключение страны из международного органа, пишет Reuters. В подтверждение своих слов Гринфилд сослалась на репортаж украинских и западных изданий, сделанный из города Буча.

Участие России в Совете по правам человека — это фарс. Это неправильно, и именно поэтому мы считаем, что настало время Генеральной ассамблее ООН проголосовать за её исключение, — сказано в материале издания.

3 марта в Минобороны России опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей об убийствах жителей Бучи появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города. Ранее в социальных сетях и иностранных СМИ распространились фотографии из Бучи с погибшими мирными гражданами.

Москва категорически отвергает любые обвинения в убийcтвах мирных жителей в Буче и предлагает обсуждать эту тему на мaксимально высоком уровне, заявил пресс-секретарь президeнта России Дмитрий Песков. Ранее власти Украины и мировые СМИ опубликовали фото- и видеозаписи из города Бучи под Киевом. На них изображено большое количество убитых. По словам представителя Кремля, материалам, распространённым Киевом, нельзя доверять.