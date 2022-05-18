Посольство США в Киеве возобновило работу после длительного перерыва

Посольство США в Киеве вновь заработало после трёхмесячного перерыва на фоне начала военной спецоперации РФ на Украине, заявил пресс-атташе США на Украине Даниэль Лангенкамп. По его словам, в ближайшее время на украинскую территорию прибудет небольше число американских дипломатов, пишет Reuters. Ранее посольство США закрылось 14 февраля, за 10 дней до начала специальной операции России.

Мы официально возобновляем работу, — заявил Лангенкамп.

В январе — феврале 2022 года, ещё до начала военной спецоперации России, многие страны эвакуировали свои дипмиссии из Киева на запад Украины или за пределы страны. Некоторые посольства выехали уже после начала специальной операции. В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал зарубежные страны вернуть посольства. После этого Евросоюз возобновил дипломатическое присутствие в Киеве.

В апреле заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига заявил, что посольства 25 стран возобновили полноценную работу в Киеве. По его словам, данный факт позволит перейти к более быстрым темпам обсуждения реализации возникающих у страны потребностей.