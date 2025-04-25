Reuters заявило о публикации финального предложения США по Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вид на Генуэзскую скалу в Гурзуфе в Крыму

Международное агентство Reuters утверждает, что опубликовало финальный проект, предложенный США по урегулированию конфликта на Украине. По данным издания, прежде всего документ предусматривает снятие санкций с России, а также признание Крыма «де-юре российской территорией».

Кроме того, Вашингтон предложил признать ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области «де-факто под контролем Москвы». Еще одно положение в документе — прекращение огня и начало немедленных переговоров между Россией и Украиной. Помимо всего прочего, Киев согласно плану США должен отказаться от стремления вступить в НАТО.

При этом в документе подчеркивается, что Украина сможет работать над вступлением в Евросоюз. Основные положения проекта также предусматривают гарантии безопасности для Киева, возврат Украине территории в Харьковской области, восстановление контроля Киева над Запорожской атомной электростанцией и беспрепятственный проход по Днепру для украинских судов.

Помимо этого, в проекте говорится о том, что Вашингтон и Киев будут реализовывать соглашение по полезным ископаемым и экономическому сотрудничеству, а Россия и США будут сотрудничать в энергетике и промышленности. И наконец, предусмотрено восстановление Украины и предоставление ей финансовой компенсации.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что прочный мир на Украине возможен только при его президентстве. По мнению хозяина Белого дома, никакой другой президент США не сможет урегулировать украинский конфликт и избежать его повторного возникновения.