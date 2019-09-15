Выход Саудовской Аравии на полную мощность в поставках нефти может занять несколько недель.
Об этом сообщает
При этом пресс-служба Saudi Aramco заявила, что возобновит производство в течение ближайших двух дней. По официальной информации, ситуация находится под контролем, ведутся работы по восстановлению инфраструктуры, пишут «
В ночь на 14 сентября два объекта Saudi Aramco на крупных месторождениях в Абкайке и Хурайсе подверглись атаке с использованием дронов.
Ранее, как писал News.ru, госсекретарь США Майкл Помпео назвал Иран ответственным за атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы. Политик призвал международное сообщество «публично и однозначно осудить нападения».