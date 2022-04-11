Reuters: Meta продлила разрешение на призывы против военных России

Компания Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram — деятельность признана экстремистской и запрещена на территории РФ) до 30 апреля продлила действие исключений, позволяющих пользователям призывать к насилию. Согласно тексту документа, они могут делать заявления, «унижающие человеческое достоинство», пишет Reuters.

В конце марта компания продлила оставшиеся льготы только для Украины до 30 апреля, следует из документов. Агентство Reuters первым сообщило об этом продлении, которое позволяет украинцам продолжать участвовать в определённых видах жестоких и бесчеловечных высказываний, которые обычно были бы запрещены, — передаёт агентство.

Не все сотрудники Meta довольны решением руководства. Один из них заявил, что проводимая политика говорит о разжигании ненависти и насилия.

Совет блогеров при Совете Федерации составил претензионное письмо в компанию c требованием выплатить компенсацию в $1 млрд в пользу пострадавших от блокировки предпринимателей и пользователей соцсети Instagram (деятельность в России запрещена), получавших с неё доход. Также активисты потребовали от Meta публично принести извинения гражданам России.

Ранее ФССП начала процедуру принудительного взыскания оборотного штрафа в размере почти 2 млрд рублей с компании Meta. Такое решение принято в связи с «систематическим неудалением запрещённой информации».