Reuters: МАГАТЭ намерено призвать Россию прекратить все действия на ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по итогам визита экспертов организации на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) подготовил проект резолюции, передает Reuters. Согласно документу, МАГАТЭ призывает России остановить все действия на ЗАЭС и других ядерных объектах на Украине.

Издание пишет, эксперты осудили «постоянные насильственные действия» России на объектах. Кроме того, их возмутило присутствие сотрудников «Росатома» и российских военных на ЗАЭС.

В тексте также говорится, что совет директоров «подчеркивает» недавний призыв главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси к созданию «зоны защиты ядерной безопасности» вокруг Запорожской АЭС, — говорится в сообщении.

Гросси ранее выступил с предложением о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). По его словам, главная цель инициативы — заключить соглашение о неприкосновенности станции. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что намерен встретиться с главой МАГАТЭ, чтобы обсудить предложенную Гросси инициативу.

5 сентября стало известно, что миссия МАГАТЭ завершила работу на атомной электростанции с Энергодаре. В своем докладе эксперты агентства отметили, что на ЗАЭС произошли «инциденты, нарушившие принципы ядерной безопасности» — специалисты стали свидетелями обстрелов.