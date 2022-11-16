Reuters: лидеры G20 одобрили итоговую декларацию

Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Декларация лидеров стран G20 по итогам саммита на острове Бали одобрена, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Официальной информации на этот счет со стороны организаторов нет. Отмечается, что основная часть коммюнике посвящена проблемам продовольственной и энергетической безопасности, цифровой трансформации и здравоохранению, которые обсуждались на саммите.

Большинство членов [G20] резко осудили войну на Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующие проблемы в мировой экономике. <...> Были и другие взгляды, разные оценки ситуации и санкций, — сказано в сообщении.

В другом пункте говорилось, что нынешняя эпоха не должна стать эпохой войны, а применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы. Также в проекте документа дается высокая оценка и подчеркивается важность зерновой сделки. Отмечается «необходимость всеобъемлющей, своевременной и последовательной реализации» этого соглашения, срок действия которого истекает 19 ноября и которое продлевается автоматически на 120 дней, если ни одна из сторон не выступит против.

Ранее издание Financial Times писало, что страны G20 смогли договориться об итоговом коммюнике саммита, в котором содержится осуждение России в связи с военными действиями на Украине и отрицается «эпоха войны». Как заявляют авторы текста, итоговое заявление было согласовано странами Запада, Россией и Китаем после длительных переговоров между официальными лицами.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Запад пытался сделать документ политизированным и протащить формулировки с осуждением России. Лавров подчеркнул, что в проекте декларации будут представлены как западные, так и российские оценки ситуации вокруг Украины