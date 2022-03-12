Reuters: Киев создал двухнедельный запас продуктов на случай блокады

Власти Киева сформировали двухнедельный запас продуктов первой необходимости на случай блокады, сообщает Reuters. В информагентстве уточнили, что таким образом местные власти осуществляют поддержку двух миллионов киевлян, оставшихся в пределах города.

Киевская городская администрация в воскресенье заявила, что создала двухнедельный запас продуктов первой необходимости на случай блокады города. Два миллиона киевлян, которые не покинули свои дома, не останутся без поддержки в случае ухудшения ситуации, — говорится в сообщении.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что число желающих эвакуироваться с территории Украины составляет свыше 2,6 млн человек. За сутки это число возросло почти на 20 тысяч человек.

В Крым с Украины эвакуировали более 140 иностранных граждан, изъявивших желание уехать из районов боевых действий, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, иностранцев доставили на автобусах в крымский Армянск из Херсонской области.

Ранее в военном ведомстве заявили, что из Херсонской области Украины в Крым были доставлены 248 иностранцев, среди которых 38 детей. По данным Минобороны РФ, они были эвакуированы по железной дороге расчётом бронепоезда Южного военного округа.