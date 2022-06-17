Reuters: Канада и ФРГ договариваются по турбинам для «Северного потока» Reuters: Канада и ФРГ ведут переговоры по оборудованию для «Северного потока»

Фото: Jens Buttner/ZB/Global Look Press

Канада и Германия ведут переговоры по оборудованию для трубопровода «Северный поток». Страны пытаются решить проблему с газовыми турбинами Siemens, которые ремонтировались за океаном, сообщает Reuters.

Агентство сослалось на неназванный источник в канадском министерстве природных ресурсов.

Правительство Канады ведет активные переговоры с Германией об этих турбинах. Мы работаем над принятием решения, — отметил собеседник Reuters.

Других деталей агентство не приводит. Антироссийские санкции не дают возможности компании Siemens вернуть газоперекачивающие агрегаты после ремонта. Из-за отсутствия оборудования Газпром решил сократить поставки газа в Европу по «Северному потоку».

Ранее стало известно, что депутат Европарламента Гуннар Бек заявил: если Германия окажет нужное политическое влияние, то стране будет предоставлено исключение и санкции, которые препятствуют поставке турбин Siemens, отменят.