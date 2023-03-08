Reuters: Индия и Россия начали переходить на расчеты в рублях за нефть

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Цистерны с нефтью

Индия и Россия начали переходить на расчеты в рублях при сделках по купле-продажи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Как отмечает агентство, Индия занимает третье место в мире по импорту нефти, а Россия стала ее ведущим поставщиком с того момента, как Европа отказалась от российских поставок из-за конфликта на Украине.

После того, как 5 декабря коалиция западных ввела потолок цен на нефть из России, индийские потребители платили за большую часть сырья из РФ недолларовыми валютами, включая дирхам ОАЭ, а в последнее время перешли на российский рубль в торговых сделках, — сообщили представители банков.

Санкции в отношении России, введенные США, подорвали многолетнее господства доллара на международном рынке нефти, поскольку большинство сделок с Индией было заключено в валютах других стран, отмечается в публикации. Преимущество доллара периодически подвергалось сомнению, но его продолжали использовать из-за неоспоримых преимуществ, как наиболее широко распространенную валюту для бизнеса, говорится в статье.

Торговля нефтью в Индии, вызванная санкциями и конфликтом на Украине, до сих пор является убедительным свидетельством перехода к другим валютам, который может оказаться прочным, — отмечают авторы.

В январе издание Telegraph India со ссылкой на источники в Министерстве нефти и промышленности Индии сообщило, что власти страны могут ограничить покупку российского топлива в случае, если его стоимость поднимется выше $60 за баррель.

Ранее Bloomberg сообщал, что индийский государственный нефтепереработчик Hindustan Petroleum столкнулся с проблемами при проведении платежей за поставку сырой нефти из России.