Reuters: G7 не смогли договориться об эмбарго на импорт российской нефти

Фото Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Министры финансов и главы ЦБ «большой семёрки» не смогли прийти к единому мнению насчёт ограничений импорта российской нефти. Об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен по итогам первого дня встречи, которая проходит в отеле Петерсберг в Кёнигсвинтере недалеко от Бонна, пишет Reuters.

Йеллен сообщила, что американская сторона выдвинула свои предложения о введени пошлин на импорт российской нефти для ограничения доходов Москвы. При этом поставки энергоносителей из РФ сохраняются. Представители европейских стран добивались введения поэтапного эмбарго к концу года.

Глава американского Минфина считает, что покупатели российской нефти могут договориться о том, что не будут покупать энергоноситель по цене, которая превысит определённый уровень. Чиновница считает такую инициативу успешной, если к ней присоединится большинство стран.

Ничего на самом деле не выкристаллизовалось в качестве очевидной стратегии, — заявила в итоге Йеллен.

Она отметила, что в первый день механизмы сокращения доходов России от экспорта нефти в Европу обсуждались мало. Но интерес к этому предложению большой.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что отказ Евросоюза от российской нефти приведёт к перераспределению на мировом рынке — Россия просто направит свою нефть в те страны, с рынков которых сырьё уйдёт в Европу. Он добавил, что эмбарго ЕС на нефть из России не пошатнёт баланс на рынке энергоресурсов.