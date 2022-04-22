Reuters: ЕК допустила оплату российского газа в рублях

Представители Еврокомиссии заявили, что европейские компании смогут удовлетворить требование президента России Владимира Путина по оплате газа в рублях, не нарушая санкций, пишет Reuters. В агентстве уточнили, что западные компании прибегнут к данной уловке путём осуществления платежей в евро и долларах, «которые затем конвертируют в национальную валюту России».

Компании также должны будут добиваться дополнительных условий по сделкам, таким как заявление о том, что они посчитают свои договорные обязательства выполненными только после внесения в качестве депозита нероссийской валюты, — сказано в сообщении.

Ранее Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Великобритании разрешило с 21 апреля до 31 мая оплачивать поставки российского газа через Газпромбанк и его «дочек» по контрактам, которые были заключены ранее, говорится в генеральной лицензии ведомства. Лицензия распространяется на обслуживание контрактов, заключённых до момента её выпуска, и касается в том числе газа для нужд Евросоюза.

Россия сделала предложение европейским покупателям роcсийского газа по новой схеме оплаты поставок энергоресурсов. Предполагается обязательное открытие иностранным клиeнтом рублёвого счета в одном из российских банков. Платёж, отправленный от покупателя компании «Газпром», дoлжен прийти в рублях.

Информацию о том, какие страны дали согласие на покупку российского газа за рубли, не стоит публиковать, посчитал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что вопросы оплаты за энергоресурсы решают «профильные ведомства», вице-премьер Александр Новак и компания «Газпром» напрямую с самими покупателями.