Reuters: ЧВК «Вагнер» приняла поставки ракет из КНДР

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Высокопоставленный американский чиновник в беседе с агентством Reuters заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» приняли поставки вооружения из Северной Кореи. По его словам, за месяц КНДР передала в Россию несколько пехотных ракет. Министерство обороны РФ и представители ЧВК «Вагнер» эту информацию пока не комментировали.

Мы можем подтвердить, что Северная Корея завершила первоначальную поставку оружия ЧВК «Вагнер», которая оплатила оборудование. В прошлом месяце Северная Корея поставила пехотные ракеты в Россию для использования «Вагнером», — сказал собеседник агентства.

Он заявил, что оценка Соединенных Штатов по этой информации будет обнародована в четверг, 22 декабря. При этом чиновник усомнился, что поставки оружия из Северной Кореи помогут российским солдатам изменить динамику боевых действий на Украине.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США обладают свидетельством о якобы заключении сделки на поставку Ираном баллистических ракет в Россию. Такое сотрудничество стран вызывает в Белом доме обеспокоенность, отметил он. Представитель Белого дома добавил, что в Вашингтоне обеспокоены из-за «расширения» сотрудничества Москвы и Тегерана в военной сфере. Ранее Власти России неоднократно отвергали подобные заявления.