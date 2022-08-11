Reuters: план Байдена по пересмотру пошлин с Китаем провалился

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Президент США Джо Байден

План администрации президента США Джо Байдена по пересмотру пошлин на китайский импорт провалился из-за эскалации ситуации на Тайване, сообщает Reuters. По мнению источников агентства, инициатива со снижением тарифов на товары из Китая была отложена либо из-за неготовности Пекина выполнить свои обязательства по торговой сделке, либо «Тайвань изменил все».

Отмечается, что из-за стремительно растущей инфляции в стране команда Байдена в течение нескольких месяцев пыталась всеми силами снизить пошлины на китайский импорт, однако реакция Пекина на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань спровоцировала переоценку со Вашингтона.

Я думаю, что Тайвань изменил все, — рассказал источник, знакомый с обсуждением инициативы.

По мнению другого собеседника агентства, односторонняя отмена некоторых тарифов США на китайский импорт была отложена отчасти потому, что Китай не проявил никакой готовности предпринять ответные действия или выполнить свои обязательства по торговой сделке.

Представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэньюй отметил, что экономические и торговые отношения между двумя странами столкнулись с серьезными проблемами.

Визит (Пелоси. — NEWS.ru) подорвал политическую основу китайско-американских отношений и неизбежно приведет к серьезному нарушению обменов и сотрудничества между двумя сторонами, — сказал он.

Торговая сделка, заключенная в конце 2019 года с администрацией Трампа, требовала от Китая увеличения закупок американских сельскохозяйственных и промышленных товаров, энергии и услуг на 200 миллиардов долларов в 2020 и 2021 годах. Китай не выполнил этих обязательств, которые включали двухлетнее увеличение импорта промышленных товаров США на 77,7 млрд долларов, в том числе самолеты, машины, транспортные средства и фармацевтические препараты.

Ранее власти Китая заявили о готовности приложить все усилия для мирного воссоединения с Тайванем, однако отметили, что не откажутся от силового решения данного вопроса и оставят за собой право принятия всех необходимых мер. В «Белой книге», опубликованной КНР, подчеркивается, что тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом КНР и «не терпит никакого внешнего вмешательства».