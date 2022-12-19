Ресторан загорелся на верхнем этаже высотки в Батуми

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ресторан загорелся на верхнем этаже высотки жилого комплекса VOX в Батуми. По предварительным данным, в помещении шел ремонт, людей в ресторане на тот момент не было, сообщает Telegram-канал SHOT.

Очевидцы публикуют в пабликах кадры с места происшествия. Пожар начался с ресторана, а позже пополз вниз, в связи с чем экстренные службы эвакуируют жильцов высотки. Тушение пожара осложняется высотой здания.

Из-за сильного ветра есть угроза перекидывания пламени на рядом стоящие здания. Общая площадь пожара уточняется. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Накануне на территории Иркутской области на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении загорелась установка. Площадь пожара, отметили представители экстренных служб, уже достигла тысячи квадратных метров.

Ранее в Краснодаре на улице Индустриальной загорелось трехэтажное здание. Спасатели эвакуировали 30 человек, площадь пожара составила 30 квадратных метров.