В Нижнем Ист-Сайде есть скромное заведение настоящей русской кухни с царским размахом кулинарии. Ресторан удивил жителей Нью-Йорка. Об этом сообщает The New Yorker.
Издание провело экскурсию по районам Нью-Йорка и рассказало, что можно
Подруга шеф-повара по имени Мария с началом пандемии коронавируса пришла попробовать кулинарные творения бойфренда. Долинский из-за ограничений и сложности добывать ингредиенты для кухни уже начал беспокоиться, так как принцип высокой кухни соблюсти не удастся. Кулинар начал готовить по принципу «как у бабушки». Мария очень оценила блюда.
Перестань беспокоиться, чувак, — заключила девушка.
Ранее сообщалось, как российский шоколад покорил японского покупателя. Шоколад бренда «Алёнка» — теперь изюминка сети японских супермаркетов Gyomi, в котором японский покупатель может найти целый товарный ряд московского завода «Красный Октябрь». Как отмечают СМИ, японцам очень нравятся сладости из России, но они даже не представляют, что шоколад из России.