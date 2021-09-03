Ресторан настоящей русской кухни удивил жителей Нью-Йорка

В Нижнем Ист-Сайде есть скромное заведение настоящей русской кухни с царским размахом кулинарии. Ресторан удивил жителей Нью-Йорка. Об этом сообщает The New Yorker.

Издание провело экскурсию по районам Нью-Йорка и рассказало, что можно встретить множество чайных или кафе. В них всё обставлено как на приёме у русского аристократа, только «обед не подадут». Например, шеф-повар ресторана Tzarevna — сын выходцев из СССР Рики Долинский. Он говорит, что заведение должно быть чисто русским. Рыбные блюда, супы, классические русские закуски — это то, что хотят и за чем в Tzarevna приходят жители Нью-Йорка, добавил он.

Подруга шеф-повара по имени Мария с началом пандемии коронавируса пришла попробовать кулинарные творения бойфренда. Долинский из-за ограничений и сложности добывать ингредиенты для кухни уже начал беспокоиться, так как принцип высокой кухни соблюсти не удастся. Кулинар начал готовить по принципу «как у бабушки». Мария очень оценила блюда.

Перестань беспокоиться, чувак, — заключила девушка.

Ранее сообщалось, как российский шоколад покорил японского покупателя. Шоколад бренда «Алёнка» — теперь изюминка сети японских супермаркетов Gyomi, в котором японский покупатель может найти целый товарный ряд московского завода «Красный Октябрь». Как отмечают СМИ, японцам очень нравятся сладости из России, но они даже не представляют, что шоколад из России.