Очередь за будущим: президентские выборы — 2024 уже собирают кандидатов

Действующий госсекретарь Майк Помпео может побороться за то, чтобы стать кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года. Это подтверждают в окружении главы Госдепа. Признаками того, что республиканец засматривается на Белый дом, называют как его недавнюю ближневосточную поездку, так и неофициальные встречи. Интрига заключается в том, что на 2024 год есть виды и у самого Дональда Трампа.
О том, что Помпео пытается использовать своё нынешнее положение ради политической карьеры, говорят его близкие соратники. По официальной версии, после инаугурации Джо Байдена в январе 2021 года глава Госдепа должен вернуться в родной Канзас и уйти в частный сектор, но политики-республиканцы из штата утверждают, что Помпео планирует побороться за пост губернатора или сенатора. Ещё одна версия — ему нужен Белый дом. Источник CNN в Госдепартаменте
Помпео пытается наладить контакты, и он делает это на всех уровнях, — говорит источник CNN. — Ему нужны люди, которые могут собирать деньги, ему нужны люди, которые занимаются политическим консалтингом, ему нужны люди, которые могут писать, и люди, которые могут говорить.
Бывший стратег Республиканской партии Дуглас Хей утверждает, что выдвижение Помпео «неизбежно».
Но проблема, с которой он, как и некоторые другие, столкнётся, будет заключаться в том, что многие (претенденты на номинацию от Республиканской партии. — NEWS.ru) будут работать исключительно в стиле Трампа, включая сенаторов, членов конгресса и других бывших должностных лиц администрации, — обращает внимание Хей.
Сам действующий глава Госдепа отрицает, что думает о политическом будущем. Он аргументирует это тем, что живёт сегодняшним днём и даже не делает никаких выводов по поводу предстоящего транзита власти. Но оппоненты Помпео из числа демократов видят признаки грамотного планирования не только в частных встречах главы Госдепа, но и в его внешнеполитических контактах. Так, критики госсекретаря
Частные встречи дипломата — это ещё один подозрительный признак, уверены наблюдатели. Так, в последнее время госсекретарь часто проводит чаепития для небольших групп республиканцев, в том числе тех, кто отвечает за стратегию партии. Источник, знакомый с организацией таких мероприятий, пояснил, что «если Помпео готовится к выдвижению, он пытается сблизиться с людьми республиканских кругов, которых он не встречал или с которыми не разговаривал некоторое время».
В начале 2020 года портал Axios опубликовал
Сейчас некоторые республиканцы ждут, что партия всё-таки проведёт работу над ошибками после выборов 2020 года. А для того, чтобы выявить потенциальных претендентов на номинацию, у наблюдателей будет ещё несколько лет.