Очередь за будущим: президентские выборы — 2024 уже собирают кандидатов

Действующий госсекретарь Майк Помпео может побороться за то, чтобы стать кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года. Это подтверждают в окружении главы Госдепа. Признаками того, что республиканец засматривается на Белый дом, называют как его недавнюю ближневосточную поездку, так и неофициальные встречи. Интрига заключается в том, что на 2024 год есть виды и у самого Дональда Трампа.

О том, что Помпео пытается использовать своё нынешнее положение ради политической карьеры, говорят его близкие соратники. По официальной версии, после инаугурации Джо Байдена в январе 2021 года глава Госдепа должен вернуться в родной Канзас и уйти в частный сектор, но политики-республиканцы из штата утверждают, что Помпео планирует побороться за пост губернатора или сенатора. Ещё одна версия — ему нужен Белый дом. Источник CNN в Госдепартаменте заявил , что соратник Трампа «не закончил борьбу». Другой собеседник телеканала в качестве иллюстрации обращает внимание на активность действующего госсекретаря.

Помпео пытается наладить контакты, и он делает это на всех уровнях, — говорит источник CNN. — Ему нужны люди, которые могут собирать деньги, ему нужны люди, которые занимаются политическим консалтингом, ему нужны люди, которые могут писать, и люди, которые могут говорить.

Бывший стратег Республиканской партии Дуглас Хей утверждает, что выдвижение Помпео «неизбежно».

Но проблема, с которой он, как и некоторые другие, столкнётся, будет заключаться в том, что многие (претенденты на номинацию от Республиканской партии. — NEWS.ru) будут работать исключительно в стиле Трампа, включая сенаторов, членов конгресса и других бывших должностных лиц администрации, — обращает внимание Хей.

Сам действующий глава Госдепа отрицает, что думает о политическом будущем. Он аргументирует это тем, что живёт сегодняшним днём и даже не делает никаких выводов по поводу предстоящего транзита власти. Но оппоненты Помпео из числа демократов видят признаки грамотного планирования не только в частных встречах главы Госдепа, но и в его внешнеполитических контактах. Так, критики госсекретаря сочли показательным его визит на занятые Израилем Голанские высоты, который был совершён недавно — в рамках ближневосточного турне. Фактически он стал первым высшим должностным лицом США, посетившим этот спорный и откровенно проблемный район. По некоторым оценкам, такой жест был нужен Помпео для того, чтобы презентовать свою политическую программу. Эксперт по Ближнему Востоку Аарон Дэвид Миллер отметил в этой связи, что поездка на Голаны не имеет ничего с амбициями Америки — это больше касается расчётов Помпео на 2024 год.

Майк Помпео twitter.com/secpompeo

Частные встречи дипломата — это ещё один подозрительный признак, уверены наблюдатели. Так, в последнее время госсекретарь часто проводит чаепития для небольших групп республиканцев, в том числе тех, кто отвечает за стратегию партии. Источник, знакомый с организацией таких мероприятий, пояснил, что «если Помпео готовится к выдвижению, он пытается сблизиться с людьми республиканских кругов, которых он не встречал или с которыми не разговаривал некоторое время».

В начале 2020 года портал Axios опубликовал результаты своего опроса относительно того, кого хотели бы видеть представители Республиканской партии своим кандидатом в 2024 году. 29% респондентов ответили, что видят надёжного представителя партии в старшем сыне нынешнего главы государства — Дональде Трампе-младшем. Выдвижение вице-президента Майкла Пенса одобряют 40% опрошенных, бывшего постпреда страны при ООН Никки Хейли — 26%, а дочь американского лидера Иванку Трамп хотят видеть кандидатом 16% респондентов. Помпео находится внизу рейтинга с 13% поддержки. Однако за год многое изменилось. Не исключено, что ожидающееся объявление Трампа об участии в следующих праймериз ещё больше спутает карты всем потенциальным кандидатам.

Сейчас некоторые республиканцы ждут, что партия всё-таки проведёт работу над ошибками после выборов 2020 года. А для того, чтобы выявить потенциальных претендентов на номинацию, у наблюдателей будет ещё несколько лет.