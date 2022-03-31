Республиканцы в США захотели узнать правду о бизнес-схемах Хантера Байдена

Американская компания Microsoft не станет приостанавливатьс отрудничество с российскими компаниями, не попавшими под санкции Запада. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо главы компании Брэда Смита, адресованое президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В документе, оказавшемся в распоряжении агентства, говорится, что компания продолжит работу со школами и больницами, а также рядом других организаций. Лишение этих учреждений обновлений ПО и услуг может поставить под...