Республиканцы в США захотели узнать правду о бизнес-схемах Хантера Байдена
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
00:43, 01 апреля 2022
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Республиканцы из комитета палаты представителей по надзору и реформам отправили официальный запрос в Белый дом, с просьбой раскрыть информацию о бизнес-схемах Хантера Байдена. По мнению политиков, на сына американского президента могут оказывать давление из-за его связей в России и Украине. Соответствующий документ был опубликован на сайте комитета, сообщает РИА Новости.
В письмах советнику Белого дома Дане Ремусу и архивариусу США Дэвиду Ферриеро законодатели-республиканцы запросили все документы и сообщения, связанные с бизнес-схемами Хантера Байдена, — сказано в пресс-релизе.
Поводом для обращения стали санкции, которые ввела Россия против сына американского президента. По мнению республиканцев, Москва рассматривает фигуру Хантера в качестве «точки давления».
Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов ранее рассказал про опубликованные письма сына президента США Джо Байдена Хантера, направленные сотрудникам управления по снижению угрозы Пентагона и его подрядчикам по биологическим лабораториям, расположенным на территории Украины. В ходе специального брифинга была продемонстрирована переписка. Как отметил начальник войск РХБЗ, наличие этих материалов подтвердили западные СМИ.