Республиканцы разочаровались в Трампе: что случилось, кого ищут на замену По мнению политолога, новые кандидаты еще более «нежизнеспособны»

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Американист Борис Макаренко заявил, что серьезную конкуренцию Трампу на президентских выборах может составить только действующий глава США Джо Байден

Спонсоры Республиканской партии не хотят снова видеть бывшего лидера США Дональда Трампа на посту президента страны. Они считают его бесперспективным кандидатом и предлагают свои варианты. Согласно опросам, большая часть электората не согласна с мнением республиканцев. Как США готовятся к праймериз и кто может стать потенциальным соперником Трампа, — в материале NEWS.ru.

Кто пойдет на выборы от республиканцев

Как пишет Axios, многие представители Республиканской партии обеспокоены тем, что может произойти, если Трамп станет кандидатом от партии на выборах президента США в 2024 году. По информации издания, некоторые крупнейшие спонсоры республиканцев настаивают на том, чтобы они нашли более «жизнеспособную альтернативу».

Источник сообщил новостному сайту, что тайные предложения об участии в выборах получили губернатор Вирджинии Гленн Янгкин и губернатор Джорджии Брайан Кемп. По словам собеседников издания, они могут согласиться. Среди поддержавших Янгкина — совладелец косметической компании Estée Lauder Рональд Лаудер (состояние — $4,3 млрд), финансист Томас Петерффи ($28,3 млрд) и, как выяснила The New York Times (NYT), медиамагнат Руперт Мердок ($17,2 млрд).

Внимание спонсоров республиканцев к Янгкину и Кемпу в качестве потенциальных кандидатов может ослабить позиции губернатора Флориды Рона Десантиса, считавшегося до этого основным соперником Трампа.

По данным газеты Financial Times, представители американского бизнеса находятся в поисках кандидата, приверженца консервативной политики, «но без рвения к культурным войнам, которое продемонстрировал Десантис, и без театральности и непредсказуемости Трампа».

Издание также отмечает, что у электоральной базы другие предпочтения. «Людям нравится Трамп», — говорится в публикации.

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press Axios пишет, что тайные предложения баллотироваться получили губернатор Вирджинии Гленн Янгкин и губернатор Джорджии Брайан Кемп

Что такое праймериз

Праймериз — это предварительные выборы единого кандидата от политической партии. Республиканская партия назначила первые на 24 февраля 2024 года, они пройдут в Южной Каролине. Эти выборы — традиция в США, пояснил NEWS.ru американист, президент Центра политтехнологий Борис Макаренко. Он напомнил, что праймериз начинаются в феврале выборного года в различных формах.

«Любой американский зарегистрированный избиратель может принять участие в праймериз, но только в одних. То есть нельзя проголосовать и за республиканцев, и за демократов — надо выбрать», — отметил Макаренко.

Как в США проходит подготовка к праймериз

23 августа пройдут первые предварительные дебаты республиканцев, от которых Трамп уже отказался. По его словам, ему это не нужно, потому что опросы и так показывают его лидерство с «легендарными» показателями. Согласно опросу, проведенному телеканалом CBS и социологической службой YouGov, 62% республиканцев готовы на праймериз голосовать за бывшего президента, несмотря на то что ему предъявлены несколько уголовных обвинений. При этом Десантису удалось набрать всего 16% поддержки.

«Общество знает, кто я такой, каким успешным было мое президентство — с энергетической независимостью, прочными границами и сильными военными, с самым большим сокращением налогов, без инфляции, с сильнейшей экономикой в истории и многим другим», — заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.

По информации NYT, бывший президент вместо этого даст интервью журналисту Такеру Карлсону, который ранее ушел с Fox News.

Суть дебатов в том, что, участвуя в них, кандидаты считают своих соперников равными или сопоставимыми по статусу, поясняет Макаренко. По его словам, уверенный в себе Трамп не хочет оказываться на одном поле с теми, кого он считает аутсайдерами.

«С другой стороны, по правилам участия в дебатах Республиканской партии любой кандидат в конечном счете должен дать письменное обязательство поддержать победителя. А Трамп, как известно, поражения признавать очень не любит. Это главная причина, почему он отказывается от дебатов», — сказал Макаренко.

Фото: Louise Wateridge/ZUMAPRESS.com/Global Look Press 62% республиканцев готовы на праймериз голосовать за Дональда Трампа

На что влияют спонсоры перед праймериз

Метания спонсоров между кандидатами — это характерное для них поведение до начала праймериз, полагает Макаренко. По его словам, они финансируют разных кандидатов, чтобы создать атмосферу настоящей конкуренции и проверить на прочность участников выборов. Однако в глобальном смысле их мнение не играет решающей роли.

«Спонсоры, конечно, очень важны, но решают судьбу праймериз не они. Без них трудно провести кампанию, но все-таки это политическая партия, которая действует в условиях беспрецедентно конкурентных предварительных выборов», — отметил политолог.

Кто главный соперник Трампа на выборах

Собеседник NEWS.ru напомнил, что в конце прошлого года спонсоры очень хвалили Десантиса, особенно в то время, когда рейтинги Трампа пошатнулись после неудачных для республиканцев промежуточных выборов в конгресс. Однако сейчас, по его словам, ситуация иная. Поэтому кандидатуры Янгкина и Кемпа от республиканцев не стоит рассматривать всерьез, добавил эксперт.

«Меня удивляют эти два имени, кандидаты до сих пор не включились в избирательную кампанию праймериз и не сделали для своего продвижения ничего», — заявил Макаренко.

Янгкин ранее утверждал, что не намерен баллотироваться в президенты в 2024 году, однако источники СМИ сообщают, что его призывают не отказываться окончательно от такой перспективы. Намерения Кемпа относительно президентской гонки пока неизвестны.

Политолог отметил, что серьезную конкуренцию Трампу на президентских выборах может составить только действующий глава США Джо Байден. Однако, по его словам, демократы все еще не определились со своим кандидатом, так как их смущает его возраст.

«При этом у букмекеров в демократическом электорате на втором месте губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, который обещал против Байдена не выдвигаться. Но совершенно понятно, что если что-то помешает Байдену выдвигаться, то в Ньюсоме видят альтернативу», — сказал Макаренко.

За что Трампа могут исключить из президентской гонки

Трамп сейчас проходит по четырем судебным делам, некоторые из которых могут привести к тому, что его не допустят до участия в президентских выборах, отмечает Макаренко.

Ранее против Трампа выдвинули четвертый пакет обвинений за якобы попытку отменить в Джорджии результаты президентских выборов 2020 года. Если он добровольно явится в тюрьму округа Фултон для предъявления обвинения, его, вероятно, освободят под залог. Телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов сообщил, что экс-президент США может это сделать 24 или 25 августа.

Фото: Seth Wenig - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Трампу предъявлены обвинениями по четырем судебным делам, в общей сложности ему грозит более 50 лет тюремного заключения

Кроме того Трампу предъявили обвинения в связи с протестами после президентских выборов, которые закончились штурмом Капитолия в январе 2021 года. Спецпрокурор Джейк Смит упомянул четыре пункта обвинения: сговор с целью обмана правительства США, нарушение права избирателей на честные выборы, препятствие расследованию и сговор с этой целью. В общей сложности бывшему президенту грозит более 50 лет тюремного заключения.

Дональд Трамп назвал очередные обвинения против него «надуманными». По его словам, это попытка вмешаться в президентские выборы 2024 года. Как заявил представитель экс-главы Белого дома, Трамп лидирует в президентской гонке со значительным отрывом. По его словам, судебные иски против Дональда — «коррумпированные попытки преступной семьи Байдена» помешать его избирательной кампании.

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