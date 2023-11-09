«Нелепая трата»: конкуренты Байдена разругались из-за его планов на Украину Кандидат в президенты США Десантис назвал нелепой тратой финансирование Украины

Фото: IMAGO/Kyle Mazza/www.imago-images.de/Global Look Press

Рон Десантис

На третьих предвыборных дебатах республиканцев в США участники не сошлись во мнении о предоставлении помощи Украине, трансляцию выступлений претендентов на выдвижение от партии в президенты вел телеканал NBC. Губернатор Флориды Рон Десантис назвал запрос Белого дома дать Киеву $105 млрд нелепой тратой средств налогоплательщиков, а экс-постпред США при ООН Никки Хейли утверждает, что если бы президент Джо Байден раньше дал Украине все необходимое, то та давно бы выиграла.

Сейчас Байден просит $105 млрд, из которых 60 предназначаются Украине, в том числе на выплату пенсий и зарплат бюрократам. Это совершенно нелепая трата долларов американских налогоплательщиков, — заявил Десантис.

Против выделения средств Киеву выступил и предприниматель Вивек Рамасвами, который напомнил, что Украина, где власти запретили 11 оппозиционных партий, это не образец демократии. Хейли в ответ заявила, что у России и Китая «текут слюни» при мысли, что кто-то, подобный Рамасвами, может стать хозяином Белого дома. Сенатор Тим Скотт настаивал, что американцам нужен отчет, на что были потрачены уже отправленные Киеву деньги.

Ранее помощник главы американского агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки заявил, что у США нет денег на поддержку Украины. По ее словам, без новых ассигнований поддержка Киева со стороны Вашингтона может полностью прекратиться.