https://static.news.ru/photo/e7deae40-608f-11ea-8819-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kepy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министерство транспорта Малайзии урегулировало вопрос с денежными выплатами родственникам пассажиров и членов экипажа Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс из Куала-Лумпура в Пекин и бесследно исчезнувшего с радаров.

Решён вопрос о выплате компенсаций, размер которых был урегулирован с адвокатами родственников погибших, — цитирует министра транспорта Ишама Ишака газета New Straits Times.

Он не уточнил, о какой сумме идёт речь.

Как писал NEWS.ru, независимый техэксперт Юрий Антипов считает, что между крушением Boeing рейса МН17 в Донбассе и исчезновением малайзийского Boieng 777 рейса MH370 есть взаимосвязь.

Пассажирский Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек — граждане 10 государств. Boeing рейса МН370 той же авиакомпании бесследно исчез в ночь на 8 марта 2014 года. Борт летел из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами на борту. Обломки самолёта до сих пор не найдены.