https://static.news.ru/photo/10e3f54e-33e4-11ea-b3fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Официальный сайт Верховного суда РА

Адвокат оппозиционера Алхаса Квицинии прокомментировал решение Верховного суда Абхазии признать незаконным решение ЦИК о победе действующего лидера республики Рауля Хаджимбы.

Он заявил, что решение суда подлежит немедленному исполнению, передаёт «Интерфакс».

Представитель ответчика в суде от ЦИК республики Гиви Габния сообщил, что новые президентские выборы должны будут пройти в течение 2-3 месяцев, сообщает ТАСС.

Протестующие 9 января захватили здание администрации и заявили, что хотят вести переговоры с руководством. Журналистам оппозиционеры заявили, что произошёл «небольшой переворот», и отметили, что все чиновники бежали из здания.

Митингующие требовали провести новые выборы президента, а итоги второго тура, где победил действующий глава республики Рауль Хаджимба с 47,39% голосов, не признают. Его соперник Алхас Квициния набрал 46,17%, писал NEWS.ru.