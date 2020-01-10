Адвокат оппозиционера Алхаса Квицинии прокомментировал решение Верховного суда Абхазии признать незаконным решение ЦИК о победе действующего лидера республики Рауля Хаджимбы.
Он заявил, что решение суда подлежит немедленному исполнению,
Представитель ответчика в суде от ЦИК республики Гиви Габния сообщил, что новые президентские выборы должны будут пройти в течение 2-3 месяцев,
Протестующие 9 января захватили здание администрации и заявили, что хотят вести переговоры с руководством. Журналистам оппозиционеры заявили, что произошёл «небольшой переворот», и отметили, что все чиновники бежали из здания.
Митингующие требовали провести новые выборы президента, а итоги второго тура, где победил действующий глава республики Рауль Хаджимба с 47,39% голосов, не признают. Его соперник Алхас Квициния набрал 46,17%, писал NEWS.ru.
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