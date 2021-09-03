Решение по делу МН17 вынесут до конца 2022 года

Решение по делу о крушении самолёта Boeing на Украине в 2014 году, выполнявшего рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, будет вынесено до конца 2022 года. Как сообщает РИА Новости, об этом объявил на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стейнхёйс.

Уточняется, что крайним сроком принятия решения установлено 15 декабря 2022 года. По словам судьи, к делу приобщены новые документы.

Суд получил ряд документов от судебного следователя, которые были добавлены в досье. Это содержание бесед с тремя свидетелями, доклад экспертов Института криминалистики Нидерландов по сравнительному анализу речи и ряд докладов Королевской военной академии Бельгии, — отметил Стейнхёйс.

Он добавил, что один из свидетелей по делу умер несколько дней назад.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Запросы на компенсацию родственникам жертв крушения самолёта суд в Нидерландах планирует рассмотреть в июне-июле 2021 года.

Ранее стало известно, что Нидерланды приняли решение не проводить расследование по вине Украины из-за незакрытого воздушного пространства над восточной частью Украины в день крушения малайзийского Boeing в 2014 году. Решение властей основывается на 176-страничном докладе, подготовленном Фондом безопасности полётов, в котором проанализированы 34 случая крушения гражданских самолётов над зонами конфликтов.