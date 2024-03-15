«Решающий вызов»: Bloomberg о планах Путина на новый президентский срок Bloomberg: Путин настроен поставить точку в проекте по изменению миропорядка

Фото: kremlin.ru

Победа Владимира Путина на президентских выборах в России ознаменует решающий вызов Западу, пишет Bloomberg. По данным агентства, если последний срок Путина был посвящен попыткам изменить мировой порядок, то в рамках следующего он настроен поставить точку в этом проекте, усилив позиции России на мировой арене.

Если последний срок Путина был посвящен попытке изменить мировой порядок в соответствии с его предпочтениями, то следующий будет посвящен его решимости завершить этот проект, — сказано в статье.

Авторы также ожидают длительной конфронтации между Россией и западными странами, которая развернется вне зависимости от исхода спецоперации ВС РФ на Украине. В публикации подчеркивается, что отношения между Москвой и Западом уже разрушились и восстановить их будет очень сложно.

Путин видит возможность еще больше изменить глобальные отношения в пользу России, и он намерен воспользоваться ею в свой следующий срок, — отметили в агентстве.

Пресс-служба Кремля опубликовала обращение президента России Владимира Путина к жителям страны перед грядущими выборами. Глава государства назвал их важным и крайне ответственным событием. По словам президента, народ является единственным источником власти в России, и теперь гражданам предстоит не просто отдать свой голос, а заявить о своей воле и личной сопричастности к дальнейшему развитию страны.