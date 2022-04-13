«Решать им»: Белый дом об отказе Европы от российского газа

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжают диалог с Европой, включая Германию, об отказе от российского газа. Он отметила, что в окончательное решение европейские страны должны принять самостоятельно. Она добавила, что Вашингтон рассматривает введение новых санкций против Москвы, передаёт РИА Новости.

США продолжают диалог с Европой, включая Германию, об отказе от российского газа, но решать им, — заявила Псаки.

Представитель Белого дома отметила, что резкие заявления президента США Джо Байдена в адрес России не означают, что Вашингтон выступает против переговоров между Москвой и Киевом.

Лидер немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц ранее заявил, что на фоне антироссийских санкций наивысшая точка благосостояния оставлена позади на неопределённое время. По словам политика, ситуация становится «всё сложнее». Он призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца признаться в этом. Он пояснил, что для большинства обычных немецких семей жизнь в стране становится дороже, а люди «не могут себе позволить то, что им хочется».