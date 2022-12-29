Reseau International: НАТО распадется с восстановлением оси Берлин — Москва

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Налаживание отношений России и Германии приведет к распаду НАТО, такое мнение высказали обозреватели франкоязычного издания Reseau International. По их словам, процесс разложения Альянса начался в 2021 году, когда США вывели свои войска из Афганистана. Войны НАТО скоро закончатся, поскольку Штаты не смогут удержать свои позиции ни в Европе, ни в Азии, цитирует обозревателей «ПолитРоссия».

Соединенные Штаты не смогут держаться за Европу, как они не смогут держаться за Азию. Войны НАТО скоро закончатся. НАТО находится в процессе демилитаризации и денацификации. Фактически организация упраздняется, — пишет издание.

Авторы издания отметили, что окончательно НАТО рухнет, когда восстановится ось Берлин — Москва, этот день примирения России и Германии станет для Альянса самым тяжелым. Вслед за Германией последует и вся остальная Европа, включая прибалтийские страны и Польшу, убеждены обозреватели.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил о попытках Киева добиться лобового столкновения России и НАТО посредством втягивания стран — членов блока в конфликт на Украине. В качестве примера российский министр привел инцидент с падением украинской ракеты на территории Польши, которую Киев пытался выдать за российскую.