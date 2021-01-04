«Репортёры без границ» призвали немедленно освободить Ассанжа

https://static.news.ru/photo/2904ca24-4ee9-11eb-aa6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

Международная организация «Репортёры без границ» обратилась к британским властям с призывом немедленно освободить основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в тюрьме Белмарш.

Представители организации подчеркнули, что дело Ассанжа, по их мнению, носит политический характер, а также касается журналистики и проблем свободы слова.

Мы приветствуем решение британского суда отклонить запрос об экстрадиции Ассанжа в США. Тем не менее мы сожалеем, что суд не выступил однозначно в пользу свободы прессы и защиты журналистики, — говорится в сообщении.

Отмечается также, что решение суда «оставляет место для дальнейших судебных преследований по аналогичным причинам» и может иметь негативные последствия для журналистов.

Решение об освобождении под залог основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа будет принято 6 января. Считается, что судья вряд ли отпустит журналиста под залог, поскольку он нарушал условия выхода. До сих пор на все подобные прошения суд отвечал отказом.

Шведские власти обвинили Ассанжа в сексуальном домогательстве в 2010 году. С июня 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по запросу США. Американские власти предъявили основателю WikiLeaks 17 эпизодов нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Если журналиста выдадут США, то ему грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

Как писал NEWS.ru, защита журналиста Джулиана Ассанжа положительно оценивает предложение мексиканских властей предоставить ему политическое убежище и изучит его.