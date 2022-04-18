Репортёр ВГТРК: часть Запорожья решила присоединиться к ДНР

В Розовском районе Запорожья власти провели голосование по вопросу о присоединении к Донецкой Народной Республике. Население поддержало инициативу по временному присоединению единогласно, видео голосования опубликовал в своём Telegram-канале репортёр ВГТРК Андрей Руденко. Несогласных или воздержавшихся от предложения присоединиться к ДНР не было.

В ролике видно, как после приглашения голосовать по вопросу обращения к властям ДНР о присоединении района к республике все присутствующие высказались в поддержку этого предложения.

Воздержавшихся нет. Значит, принимается, — было объявлено по итогам голосования.

В начале апреля глава ДНР Денис Пушилин и секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак водрузили российский триколор и Знамя Победы в посёлке Розовка Запорожской области. Присутствовавшие на этом мероприятии сопровождали установку флагов криками «Ура» и скандировали: «Россия!». Глава ДНР также открыл в Розовке свою приёмную.